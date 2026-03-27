La justicia rechaza la personación del Ayuntamiento de Huelva en el caso del accidente de Adamuz

El segundo teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Muñoz, ha confirmado que los servicios jurídicos municipales ya han recibido el auto judicial que rechaza la personación del Consistorio en el procedimiento relacionado con el accidente de Adamuz, una resolución que será ahora analizada en profundidad.

Según ha explicado, el documento cuenta con más de 14 folios, por lo que requiere un estudio detallado antes de adoptar decisiones. “Tenemos que hacer un análisis jurídico del contenido”, ha señalado.

Muñoz ha indicado que contra esta resolución cabe la interposición de un recurso de reforma ante el mismo juzgado que ha dictado el auto y, posteriormente, ante la Audiencia Provincial de Córdoba. En este sentido, ha asegurado que el Ayuntamiento no descarta ninguna vía: “Agotaremos todas las posibilidades porque consideramos que hay que estar al lado de las familias”.

El responsable municipal ha defendido que esta postura responde a una obligación institucional de acompañar a los afectados, subrayando que el Consistorio continuará trabajando para poder formar parte del procedimiento judicial.

Asimismo, ha señalado que el juzgado sí ha admitido la personación de grupos políticos y sindicatos, pero no la de distintas administraciones públicas, entre ellas el Ayuntamiento de Huelva o el de Punta Umbría, lo que obliga ahora a analizar los motivos de esta decisión.

El Ayuntamiento mantiene así su intención de recurrir el auto si procede y de seguir agotando las vías judiciales con el objetivo de respaldar a las familias afectadas por el suceso.