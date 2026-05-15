El Aula de la Experiencia de la UHU estrecha lazos con alumnado de Cantabria

El Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva ha recibido la visita de un grupo de 25 alumnos y alumnas de la Universidad Sénior de Cantabria dentro del programa de intercambios que la Onubense mantiene con universidades españolas dirigidas a mayores de 55 años.

Durante varios días, el alumnado cántabro ha participado en actividades académicas y encuentros con estudiantes onubenses en las sedes de Huelva, Moguer e Isla Cristina, además de conocer diferentes enclaves turísticos y culturales de la provincia.

El director del Aula de la Experiencia, Manuel Andrés García, destacó que este tipo de iniciativas permiten reforzar el contacto entre universidades y generar un enriquecimiento mutuo entre el alumnado.

García explicó que la Universidad de Huelva ya ha desarrollado anteriormente experiencias similares con centros universitarios de La Rioja y Oviedo y aseguró que el objetivo es seguir potenciando este tipo de intercambios académicos y culturales.

“Todos los que participan en estas experiencias vuelven con una sensación de riqueza en todos los sentidos”, señaló el director del Aula de la Experiencia, quien subrayó además el valor humano y cultural de estos encuentros.

Durante la visita también se planteó la posibilidad de desarrollar actividades y asignaturas virtuales compartidas entre ambas universidades con el objetivo de fortalecer las sinergias interuniversitarias y mantener el contacto entre el alumnado.

Desde la Universidad de Huelva destacan además que este tipo de programas contribuyen a proyectar la imagen de la provincia a través de su patrimonio, cultura, gastronomía y entorno natural.