CSIF Huelva premia a trabajadores y entidades públicas en una gala marcada por el homenaje a la Guardia Civil

El CSIF Huelva ha celebrado en el Foro Iberoamericano de La Rábida la gala final del IX Certamen del Empleado Público del Año, un acto en el que se ha reconocido la labor de seis trabajadores y tres entidades públicas de la provincia tras la votación realizada por la ciudadanía entre 24 nominados.

La ceremonia, celebrada en Palos de la Frontera, estuvo marcada además por el homenaje y recuerdo a los agentes de la Guardia Civil Germán Pérez y Jerónimo Jiménez, fallecidos la pasada semana en acto de servicio en la Costa de Huelva.

En el apartado de Educación, el galardón recayó en Pedro Infante Piñeiro, profesor del IES La Marisma de Huelva. En Justicia fue reconocida Aquilina Rodríguez Fernández, trabajadora del Servicio Común General, mientras que en Sanidad el premio fue para la enfermera Pilar Brito Chaparro, de la Unidad de Cuidados Asistenciales del Hospital Vázquez Díaz.

La terapeuta ocupacional Rocío Robledo Sánchez obtuvo el reconocimiento en el área de Servicios Sociales por su labor en la residencia de mayores de La Orden.

Como novedades de esta novena edición, el certamen incorporó las categorías de Universidad y Medio Ambiente. El docente Carlos Enrique Iranzo Llopis fue distinguido en el ámbito universitario, mientras que Antonio José López Fernández, director conservador del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, recibió el premio en Medio Ambiente.

En cuanto a las entidades reconocidas, la Banda Sinfónica Municipal de Música de Huelva fue premiada en Administración General y el grupo Mujer-Menor de la Guardia Civil recibió el galardón en Seguridad y Emergencias.

Además, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva recibió la Mención Especial de 2026 concedida por CSIF Huelva y Grupo Conquero Automoción.

La gala estuvo presidida por el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, quien defendió la importancia de dignificar la labor de los empleados públicos y destacó que “los servicios públicos son el mayor patrimonio colectivo que hemos construido”.

El acto concluyó con la actuación del tenor onubense José Miguel Otero, encargado de interpretar el himno de Andalucía en el cierre de la ceremonia.