El ejercicio físico y la salud emocional centrarán una jornada sobre embarazo en La Morana

El Ayuntamiento de Huelva celebrará el próximo 29 de mayo la jornada ‘Embarazo Activo y Salud Integral’, una iniciativa centrada en la promoción del bienestar físico y emocional de la mujer durante la gestación a través del ejercicio físico supervisado y la información sanitaria especializada.

La actividad tendrá lugar en el Centro Municipal La Morana entre las 16.00 y las 20.00 horas y contará con inscripción gratuita hasta completar aforo.

La concejala de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, presentó esta mañana la iniciativa junto a la coordinadora del evento, Pilar Gudiel Navarro.

Durante la presentación, la edil destacó la apuesta municipal por unir deporte, salud y bienestar en etapas tan importantes como el embarazo, subrayando que el ejercicio físico adaptado y supervisado constituye una herramienta clave para mejorar la salud de la madre y del bebé.

La jornada está dirigida tanto a mujeres embarazadas como a profesionales sanitarios, especialistas en actividad física, estudiantes y personas interesadas en conocer esta etapa desde una perspectiva multidisciplinar y basada en la evidencia científica.

El programa abordará cuestiones relacionadas con la ginecología y obstetricia, la salud emocional, la fisioterapia uroginecológica y el ejercicio físico especializado en el embarazo.

Entre las ponentes participantes figuran la ginecóloga y obstetra Nerea Rodríguez González, la psicóloga sanitaria Isabel Castillo Romero, la fisioterapeuta Fabiola Vázquez Poceiro y la propia Pilar Gudiel, especialista en ejercicio físico para la mujer.

La coordinadora de la jornada explicó que uno de los principales objetivos es desmontar los mitos y prejuicios que todavía existen sobre la actividad física durante el embarazo y acercar información rigurosa y accesible a la ciudadanía.

Además de las ponencias individuales, la programación incluirá una mesa redonda interdisciplinar y un espacio de convivencia entre asistentes y profesionales.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta propuesta se enmarca dentro de las políticas municipales de promoción de la salud pública, el deporte femenino y la prevención de patologías asociadas al sedentarismo.

Con esta iniciativa, el Consistorio pretende reforzar la imagen de la ciudad como un espacio comprometido con el bienestar, la calidad de vida y la promoción de hábitos saludables entre la ciudadanía.