La Junta y Fundación Moeve impulsan la recuperación ambiental de la Laguna de Las Madres

La Junta de Andalucía y la Fundación Moeve han dado un nuevo paso en la recuperación ambiental de la Laguna de Las Madres, uno de los espacios naturales más emblemáticos de la provincia de Huelva. La consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha visitado este martes el humedal junto a representantes institucionales, empresariales y sociales para conocer los detalles de la actuación prevista.

La iniciativa surge del acuerdo de colaboración firmado entre ambas entidades a finales de 2025 y tiene como objetivo restaurar el equilibrio ecológico de este enclave situado entre los municipios de Moguer y Palos de la Frontera, integrado en el paraje natural Lagunas de Palos y Las Madres.

Durante la visita, Catalina García destacó que el proyecto permitirá recuperar el funcionamiento natural del sistema hídrico, restaurar hábitats, potenciar la biodiversidad y actuar sobre especies invasoras, compatibilizando además la conservación con el uso público del espacio.

La consejera subrayó que la Laguna de Las Madres constituye uno de los humedales más importantes del sur de Europa y recordó que forma parte de la Red Natura 2000, está incluida en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional y cuenta con la protección de Zona Especial de Conservación.

Laguna de las Madres.

Por su parte, la directora general de Fundación Moeve, Teresa Mañueco, señaló que el proyecto representa un ejemplo de colaboración entre administraciones, empresas y agentes sociales para garantizar la conservación de ecosistemas estratégicos para el bienestar ambiental y social.

La Laguna de Las Madres dispone de unas 60 hectáreas de superficie inundada de forma permanente y constituye un refugio para numerosas especies de aves acuáticas, además de albergar poblaciones de nutria y presencia ocasional de lince ibérico. Junto a otros humedales cercanos, conforma un espacio natural de cerca de 700 hectáreas considerado uno de los principales enclaves de biodiversidad de la provincia.

La actuación prevista pretende mejorar la calidad ambiental del sistema lagunar, favorecer la conectividad ecológica y reforzar la capacidad de adaptación de este espacio natural frente a los efectos del cambio climático, garantizando su conservación para las próximas generaciones.