La Junta anuncia que Huelva contará con una nueva Oficina de Empleo del SAE en 2026

La capital onubense dispondrá en 2026 de una nueva Oficina de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que se ubicará en la Avenida de Méjico, número 9, según han confirmado fuentes de la Junta de Andalucía. La inversión prevista para las obras alcanza los 1,3 millones de euros, con el objetivo de mejorar la atención a los usuarios y ampliar los servicios disponibles en la sede actual de Muñoz de Vargas.

El delegado de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte, acompañado del coordinador provincial del SAE, Ricardo Panzuela, supervisó recientemente el estado de ejecución de las obras. La nueva instalación integrará las dependencias existentes en el solar, que ya fueron puestas a disposición de los ciudadanos en 2022, alcanzando un espacio total de 590 metros cuadrados.

El edificio contará con dos plantas que incluyen salas de reuniones, salas de espera, un patio y servicios comunes para usuarios y personal. Además, en estas instalaciones convivirán los servicios públicos del SAE y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ofreciendo así un espacio más moderno y funcional para la gestión de empleo en la provincia.

La Junta prevé que las obras concluyan en un plazo aproximado de diez meses, consolidando la atención a los onubenses en materia de empleo y servicios públicos.