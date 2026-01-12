La Junta ampliará la red de carriles bici de Huelva con 4,4 kilómetros para unir estaciones y Universidad

La Junta de Andalucía ampliará la red de carriles bici de Huelva con 4,4 kilómetros de nuevas vías ciclistas que permitirán conectar la estación de autobuses, la estación de ferrocarril y los campus universitarios. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado el proyecto por un importe de 1.482.270 euros, con el objetivo de mejorar la intermodalidad y vertebrar las conexiones ciclistas que hasta ahora se encontraban dispersas en la ciudad.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado que la actuación supondrá “mucho más que sumar kilómetros de carril bici”, al tratarse de una infraestructura que facilitará los desplazamientos cotidianos de los onubenses y permitirá enlazar la bicicleta con todos los medios de transporte público urbanos. Asimismo, ha subrayado el carácter metropolitano del proyecto, ya que conectará también con los carriles bici autonómicos que enlazan Huelva con Punta Umbría y Gibraleón.

El proyecto es fruto de la colaboración institucional entre el Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno y el Ayuntamiento de Huelva, un acuerdo que quedó refrendado con la firma de un convenio a mediados de 2025 junto a la alcaldesa Pilar Miranda.

La actuación contempla la ejecución de ocho nuevos ramales ciclistas que enlazarán con vías ya existentes para conectar los principales nodos de transporte, como la estación de autobuses Puerta del Atlántico, la estación ferroviaria y los campus universitarios. En total, se construirán 4.427 metros de carril bici sobre acerado o calzada, con un ancho medio de dos metros, bordillos enrasados, pasos de calzada al mismo nivel y delimitación física mediante bolardos en los tramos de tráfico rodado.

Entre los tramos más destacados figura un ramal de 1,5 kilómetros entre la Glorieta y la calle San Sebastián, pasando por La Merced, así como varias conexiones directas con la Universidad y los entornos de las estaciones de autobuses y tren. El proyecto incluye además la reurbanización de los espacios afectados, restituyendo acerados, calzadas y mobiliario urbano, tal y como se acordó en el convenio suscrito entre ambas administraciones.

Las empresas interesadas en ejecutar estas obras podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 3 de febrero a través del portal electrónico de contratación de la Junta de Andalucía.