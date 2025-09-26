La Junta adjudica las obras de mejora y accesibilidad en viviendas sociales de la plaza Molinos de Viento

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de AVRA, ha adjudicado las obras de mejora y accesibilidad en la plaza Molinos de Viento de Huelva. La actuación incluye la instalación de un ascensor más amplio y rampas en el bloque número dos, con un presupuesto de 60.455 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, a cargo de la empresa Alvac SA.

Paralelamente, se desarrolla la rehabilitación energética de los bloques uno, dos y tres, adjudicada en agosto por 1,3 millones de euros y cofinanciada con fondos Feder. Esta fase contempla mejoras en fachadas y cubiertas, así como la instalación de un Sistema de Aislamiento Térmico por el exterior (SATE) para reducir consumo energético y emisiones.

La consejera Rocío Díaz ha resaltado que estas intervenciones buscan “mejorar la calidad de vida de las familias, garantizando accesibilidad, sostenibilidad y confort en las viviendas públicas”.