El Juan Ramón Jiménez abre mañana sus puertas a futuros residentes con una oferta récord de 100 plazas

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez celebrará este miércoles 8 de abril sus V Jornadas de Puertas Abiertas dirigidas a futuros especialistas internos residentes (EIR), en una edición que destaca por alcanzar por primera vez las 100 plazas ofertadas y un total de 35 especialidades.

El encuentro se desarrollará entre las 10:00 y las 12:00 horas en el salón de actos del centro hospitalario y está dirigido a médicos, enfermeros, psicólogos, farmacéuticos y físicos que acaban de superar el examen EIR y se encuentran en el proceso de elegir destino para su formación.

Entre las principales novedades de este año, el hospital incorpora las especialidades de Endocrinología y Nutrición y de Medicina de Urgencias y Emergencias, ambas con una plaza. Además, se amplía la oferta en áreas como Hematología y Medicina Física y Rehabilitación, y se avanza en nuevas acreditaciones que permitirán seguir creciendo en futuras convocatorias.

Durante la jornada, los asistentes podrán conocer de primera mano la estructura, servicios y posibilidades formativas del hospital, de la mano del equipo directivo, tutores y residentes actuales, quienes compartirán su experiencia y resolverán dudas en encuentros más personalizados.

Actualmente, el centro cuenta con 241 residentes en formación, respaldados por un equipo de 71 tutores y una amplia red docente que incluye atención hospitalaria y primaria, así como unidades multiprofesionales.

Entre los aspectos más valorados por los residentes destacan el carácter cercano del hospital, la calidad de la formación clínica y la posibilidad de participar en proyectos de investigación a través de la Fundación Andaluza de Investigación en Salud (FABIS), además de realizar rotaciones nacionales e internacionales.

Con esta jornada, el Hospital Juan Ramón Jiménez refuerza su posicionamiento como uno de los centros de referencia en formación sanitaria especializada en Andalucía.