Jóvenes del programa ‘Huelva H2’ realizan labores de mantenimiento en los colegios públicos de la capital

Un total de quince jóvenes menores de 30 años, participantes en el programa de Empleo y Formación ‘Huelva H2’, están desarrollando labores de mantenimiento y reparación en los 23 colegios públicos de Infantil y Primaria de la ciudad, así como en otros edificios municipales, dentro de la fase final de su formación.

Esta actuación, que se prolongará hasta mediados del mes de mayo, se centra en trabajos sobre estructuras metálicas como vallados perimetrales, puertas, barandillas, pasamanos y alambrados, contribuyendo a la mejora de las instalaciones educativas al tiempo que los alumnos adquieren experiencia práctica en su especialidad.

El programa, impulsado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva con la colaboración de la Fundación Valdocco, combina formación teórica y práctica en soldadura. Los participantes cuentan con un contrato de formación en alternancia de un año de duración, percibiendo el Salario Mínimo Interprofesional mientras desarrollan sus competencias profesionales.

La formación se estructura en un 35% de contenidos teóricos y un 65% de práctica profesional, incluyendo la obtención del certificado de profesionalidad en Soldadura con Electrodo Revestido y TIG, además de un módulo de comunicación. Asimismo, los alumnos participan en visitas y encuentros con empresas del sector industrial.

Con una inversión de más de 408.000 euros, esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de los jóvenes en sectores con alta demanda, como la industria metalúrgica o ámbitos emergentes como el hidrógeno verde y otras energías limpias.

De este modo, el programa ‘Huelva H2’ no solo contribuye a la mejora de infraestructuras municipales, sino que también apuesta por la formación cualificada como vía para generar oportunidades de empleo entre la juventud.