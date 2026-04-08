José Manuel García-Margallo ofrece en Huelva una conferencia sobre el nuevo orden global
El exministro de Exteriores participará en el Club Cámara con una charla titulada ‘Carnívoros y herbívoros’
El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo visitará Huelva este jueves, 9 de abril, para ofrecer una conferencia en el marco del Club Cámara, bajo el título ‘Carnívoros y herbívoros: un nuevo orden global’.
El acto, patrocinado por el Ayuntamiento de Huelva, se celebrará en el Espacio Santa Fé, donde el ponente analizará las claves del actual contexto internacional y los cambios en el equilibrio de poder a nivel global.
García-Margallo, que también ha sido eurodiputado y actualmente ejerce como analista en distintos medios de comunicación. La cita se enmarca dentro de las actividades impulsadas por el Club Cámara, orientadas a fomentar el debate y la reflexión sobre temas de actualidad económica y geopolítica.