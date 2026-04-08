José Manuel García-Margallo ofrece en Huelva una conferencia sobre el nuevo orden global

El acto, patrocinado por el Ayuntamiento de Huelva, se celebrará en el Espacio Santa Fé, donde el ponente analizará las claves del actual contexto internacional y los cambios en el equilibrio de poder a nivel global.

García-Margallo, que también ha sido eurodiputado y actualmente ejerce como analista en distintos medios de comunicación. La cita se enmarca dentro de las actividades impulsadas por el Club Cámara, orientadas a fomentar el debate y la reflexión sobre temas de actualidad económica y geopolítica.