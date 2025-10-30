El izado de bandera del Patio del Amor renueva la diversión y la esperanza en el Hospital Juan Ramón Jiménez

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha inaugurado hoy oficialmente el Patio del Amor, un espacio al aire libre pensado para el bienestar de los menores hospitalizados y sus familias. La celebración, marcada por el izado de la bandera del patio, da inicio a una nueva etapa llena de diversión, juego e ilusión en la Unidad de Pediatría.

El acto ha contado con la presencia de autoridades locales y provinciales, como David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva; Manuela Caro, delegada territorial de Sanidad; y Pilar Miranda, alcaldesa de Huelva, así como representantes de la Fundación Atlantic Copper y de la Hermandad de las Tres Caídas, que han colaborado en la realización del proyecto.

El Patio del Amor, con más de 500 m², está inspirado en el mar y la playa, con elementos como olas, palmeras, tortugas, conchas y una isla con un barco anclado, creando un entorno mágico donde los pequeños podrán disfrutar del sol, jugar, pasear y celebrar cumpleaños. La inauguración oficial se realizará el 3 de noviembre, con los propios niños hospitalizados cortando la cinta y abriendo el espacio al público infantil del hospital.

El Patio del Amor.

El acceso se realizará desde el “patio de los potos”, a través de un nuevo pasaje junto a la unidad pediátrica. Además, un mural de José Luis Marín decora la entrada, reflejando con color y sensibilidad el espíritu de convivencia y esperanza del patio.

A partir de ahora, muchas actividades lúdicas y educativas del aula pediátrica se trasladarán a este espacio, con la participación de voluntarios y asociaciones como Cruz Roja Juventud, ADIMA y Érase una Vez, contribuyendo a la recuperación emocional y física de los menores. El patio abrirá todos los días, de 9:00 a 19:30 en invierno y de 9:00 a 22:00 en verano, bajo supervisión familiar y atención del personal sanitario.

La Hermandad de las Tres Caídas y la Asociación El Patio del Amor han iniciado además una campaña de voluntariadopara colaborar en la gestión del espacio. Los interesados pueden inscribirse en la web www.elpatiodelamor.es.

El Patio del Amor se convierte así en un entorno de creatividad, integración y diversión, donde los niños hospitalizados pueden ser ellos mismos, reír y jugar, más allá de la enfermedad, llenando el hospital de energía, ilusión y vida.