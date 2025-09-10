Isaac Fouto y Alejandro Quintero acercan a Huelva el fútbol contado y arbitrado desde dentro

El próximo jueves 11 de septiembre a las 19:30 horas, el Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva será el escenario de la charla-coloquio “Arbitrar y contar: el fútbol desde dentro”, en la que participarán el periodista deportivo Isaac Fouto y el árbitro de LaLiga EA Sports Alejandro Quintero.

Organizado por la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva, con la colaboración del Centro de la Comunicación, la Diputación Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de la capital, el encuentro propone ofrecer una mirada privilegiada a dos pilares del fútbol: la labor arbitral y su narración periodística.

Fouto, conocido por su especialización en arbitraje dentro de programas como El Partidazo de COPE, explicará con rigor y cercanía las decisiones y el funcionamiento del colectivo arbitral. Por su parte, Quintero, árbitro onubense que debuta esta temporada en LaLiga EA Sports, compartirá su experiencia sobre preparación, exigencias y retos a los que se enfrenta un colegiado de élite en cada partido.

El coloquio se desarrollará en formato abierto, permitiendo a los asistentes dialogar directamente con los ponentes y plantear preguntas sobre arbitraje, VAR, periodismo deportivo y los cambios actuales del fútbol.

Con esta iniciativa, la Asociación Onubense de la Prensa Deportiva refuerza su objetivo de acercar al público la experiencia de los protagonistas del deporte y fomentar espacios de reflexión y debate en la ciudad de Huelva.