La investigación de la Universidad de Huelva sale de los laboratorios para acercarse a la ciudadanía con Pint of Science

La Universidad de Huelva ha vuelto a apostar por acercar la ciencia a la sociedad a través de una nueva edición de Pint of Science Huelva, una iniciativa internacional de divulgación que convierte bares y espacios cotidianos en escenarios para el encuentro entre investigadores y ciudadanía.

La edición de 2026, celebrada el pasado mes en Daniel’s Tavern, reunió durante tres jornadas a numerosos investigadores e investigadoras que compartieron con el público algunos de los avances y estudios que desarrollan en distintas áreas del conocimiento. El objetivo del festival es sacar la ciencia de las aulas y laboratorios para hacerla accesible de una forma cercana, participativa y comprensible para todos los públicos.

Pint of Science se celebra de manera simultánea en numerosos países y ciudades de todo el mundo bajo la coordinación de la Asociación de Divulgación Científica Pint of Science España. En Huelva, la organización corre a cargo de un equipo de voluntariado vinculado a la Universidad de Huelva y cuenta con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), encargada de promover la participación del personal investigador de la institución académica.

Durante el encuentro se abordaron temas de gran interés científico y social a través de charlas divulgativas que trataron cuestiones tan diversas como la relación entre determinadas exposiciones ambientales y el cáncer, las particularidades de la ría de Huelva, las últimas investigaciones sobre castillos de la provincia o la presencia de compuestos farmacológicos en entornos espaciales.

En esta edición participaron trece investigadores de la Universidad de Huelva: Juan Alguacil, Melissa Limón, Reyes Alejano, Estefanía Castillo, Laura Sánchez, Jonatan Romero, Sergio Sampedro, Alberto Paramio, Miriam Araujo, Manuel Ángel González, Juan Luis Carriazo, Elisa Arroyo y José Miguel Robles.

Con iniciativas como Pint of Science, la Universidad de Huelva refuerza su compromiso con la divulgación científica y la transferencia del conocimiento a la sociedad, promoviendo que la ciudadanía conozca de primera mano el trabajo que desarrolla la comunidad investigadora y contribuyendo al fortalecimiento de la cultura científica en la provincia.