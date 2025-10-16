La Inteligencia Artificial protagoniza el Huelva Summit 2025 como motor de eficiencia y transformación empresarial

La Casa Colón de Huelva se ha convertido hoy en el epicentro de la innovación con la celebración del Huelva Summit 2025: III Foro de Transformación Digital, un evento organizado por AJE Huelva en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva que pone el foco en la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta clave para impulsar la eficiencia, la competitividad y la modernización del tejido empresarial.

El encuentro ha reunido a expertos, emprendedores y representantes institucionales para compartir experiencias, estrategias y soluciones prácticas sobre cómo la IA está redefiniendo los modelos de negocio y generando nuevas oportunidades de desarrollo económico en la provincia.

Entre los asistentes se encontraban la tercera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora; la presidenta de AJE Huelva, Cinta Martínez; el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Juan Carlos Duarte; la delegada de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, Lucía Núñez; el secretario general provincial de Universidad, Investigación e Innovación, Mario Cerdán; y el coordinador de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva de la Diputación, Emiliano Cabot, quienes atendieron a los medios antes de inaugurar la cita.

Durante la jornada se han abordado cuestiones como la automatización inteligente, la adaptación tecnológica de las pymes, la ética y sostenibilidad en el uso de la IA, y la importancia de la colaboración público-privada en el proceso de transformación digital. Además, se ha subrayado el papel de Huelva como territorio con potencial para liderar proyectos de innovación tecnológica vinculados a la economía verde, la energía y la inclusión digital.

El Huelva Summit 2025 consolida así su posición como uno de los foros de referencia en Andalucía sobre digitalización y futuro empresarial, destacando la necesidad de aprovechar la Inteligencia Artificial como aliada del progreso económico y social.