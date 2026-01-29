Imágenes de un día de luto y recogimiento en Huelva
Testigo mudo de la misa en honor de las víctimas del accidente de tren de Adamuz
El Palacio de Deportes Carolina Marín acogió la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario, una ceremonia que reunió a familiares, autoridades y ciudadanía en un acto de recuerdo y respeto colectivo. Las imágenes recogen algunos de los momentos más significativos de una jornada marcada por el silencio, el acompañamiento a las familias y el respeto de toda la ciudad de Huelva