Imágenes de un día de luto y recogimiento en Huelva

El Palacio de Deportes Carolina Marín acogió la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario, una ceremonia que reunió a familiares, autoridades y ciudadanía en un acto de recuerdo y respeto colectivo. Las imágenes recogen algunos de los momentos más significativos de una jornada marcada por el silencio, el acompañamiento a las familias y el respeto de toda la ciudad de Huelva

Imagen de la misa funeral en homenaje a los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz.

