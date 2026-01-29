Buscar
Testigo mudo de la misa en honor de las víctimas del accidente de tren de Adamuz
Huelva Homenaje
Imágenes de un día de luto y recogimiento en Huelva
Redacción
Redacción
29/01/26 - 19:27

El Palacio de Deportes Carolina Marín acogió la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario, una ceremonia que reunió a familiares, autoridades y ciudadanía en un acto de recuerdo y respeto colectivo. Las imágenes recogen algunos de los momentos más significativos de una jornada marcada por el silencio, el acompañamiento a las familias y el respeto de toda la ciudad de Huelva

