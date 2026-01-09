La imagen del Patrón y sus tradiciones protagonizan el cartel de las Fiestas de San Sebastián 2026

El Gran Teatro de Huelva ha sido el escenario de la presentación del cartel y del pregonero de las Fiestas de San Sebastián 2026, un acto que marca el inicio del calendario religioso de la ciudad y el arranque de una de las celebraciones más arraigadas y representativas de la capital, que se celebrarán los días 23, 24 y 25 de enero. El cartel anunciador es obra del pintor Clemente Rivas y sitúa en el centro la imagen del Patrón como eje de la devoción familiar y popular, mientras que el pregón correrá este año a cargo de Juan León.

Durante el acto, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, destacó la calidad artística del cartel y subrayó su capacidad para reflejar la transmisión generacional de la devoción a San Sebastián, con referencias al paisaje marinero de la ciudad y a símbolos profundamente enraizados en la identidad onubense. Asimismo, expresó su confianza en que el pregón sabrá exaltar los valores y tradiciones que acompañan a esta festividad tan ligada a la historia de Huelva.

Por su parte, el hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes, Pablo Marchena, agradeció el respaldo municipal a los cultos y anunció nuevas iniciativas para seguir fomentando la devoción al Patrón, especialmente entre los más pequeños, además de actividades culturales complementarias como conciertos y una exposición durante los días festivos. También avanzó los detalles de la procesión del domingo 25 de enero, que recorrerá distintos puntos emblemáticos del centro histórico.

El pregonero, Juan León, mostró su orgullo por el nombramiento y adelantó que su intervención será un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de Huelva, con San Sebastián como hilo conductor. El autor del cartel, Clemente Rivas, señaló que la obra busca ser reconocible de un solo vistazo, situando al Patrón en el corazón de la ciudad y rodeándolo de elementos que evocan la tradición, la familia y el sentimiento mariano, en una imagen llamada a convertirse en símbolo de las fiestas de 2026.