Un ‘Humano Artificial’ atenderá desde mañana la centralita del Ayuntamiento de Huelva

Desde mañana miércoles, 1 de octubre, será un ‘Humano Artificial’ el encargado de atender las llamadas de la centralita del Ayuntamiento de Huelva. Se trata de una experiencia piloto puesta en marcha por la Concejalía de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, que apuesta por la Inteligencia Artificial como herramienta para mejorar la atención al ciudadano.

La concejala responsable del área, Elena Pacheco, ha explicado que “nuestra intención es seguir resolviendo problemas, dando prioridad a los temas que más quejas suscitan en la ciudadanía, utilizando los avances tecnológicos al servicio de los onubenses”. La edil ha recordado que en primer lugar se actuó sobre la atención presencial en el Registro Municipal, con la apertura de nuevas oficinas de autotramitación electrónica de certificados de empadronamiento, y ahora “vamos a mejorar la atención telefónica, con un sistema que realizará las labores de desvío y distribución de llamadas al 959210101, para que el ciudadano contacte con el área o funcionario municipal adecuado”.

El sistema se activará en cada llamada preguntando al usuario “¿en qué puede ayudarle?”, permitiendo derivar la gestión a trámites concretos como citas del padrón, multas, incidencias en el alumbrado o consultas culturales, así como conectar directamente con departamentos o personas específicas. Si la llamada no es atendida, la centralita ofrecerá la opción de dejar un mensaje que se transcribirá automáticamente y se enviará por correo electrónico al destinatario correspondiente.

Además, la herramienta generará estadísticas mensuales sobre llamadas recibidas, desvíos y gestiones tramitadas, de forma que el Consistorio pueda reforzar servicios y detectar puntos de mejora.

En palabras de Pacheco, “como administración más cercana al ciudadano jugamos un papel crucial, por lo que una adecuada atención generará un impacto directo en la satisfacción ciudadana y en la percepción de eficiencia y transparencia”.

La nueva centralita basada en Inteligencia Artificial requerirá un periodo de entrenamiento y mejora continua durante esta fase piloto. Una vez consolidado, el proyecto avanzará con funcionalidades ampliadas, como ofrecer información sobre trámites, programación turística o servicios municipales de manera autónoma.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huelva se sitúa entre las primeras administraciones locales del país en implantar un sistema de atención telefónica con Inteligencia Artificial.