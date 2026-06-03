Huelva se une a ADEMO para dar visibilidad a la esclerosis múltiple

El Ayuntamiento de Huelva y ADEMO, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Huelva y Provincia, han unido sus voces con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple para reivindicar una mayor atención social e institucional hacia las personas que conviven con esta enfermedad.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha participado en la lectura del manifiesto celebrada a las puertas del Consistorio junto a representantes de la asociación, miembros de la Corporación municipal, usuarios, familiares y profesionales vinculados a la atención de las personas afectadas.

Durante el acto, Miranda destacó la necesidad de seguir avanzando en el apoyo a quienes padecen esta enfermedad. “Hoy Huelva se involucra con la solidaridad, con la escucha, con la comprensión y, sobre todo, con el compromiso hacia las demandas que desde ADEMO llevan años reivindicando”, señaló.

La alcaldesa recordó además que la esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, autoinmune e impredecible, conocida como “la enfermedad de las mil caras”, y subrayó que “detrás de las cifras de afectados hay miles de historias de lucha, fortaleza y superación que merecen toda la atención y el respaldo de las instituciones”.

En este sentido, hizo especial hincapié en la importancia de detectar la enfermedad de forma temprana. “Somos plenamente conscientes de la importancia de un diagnóstico precoz y equitativo, porque identificar la enfermedad a tiempo cambia vidas y permite mirar al futuro con más autonomía y más igualdad”, afirmó.

Por su parte, el presidente de ADEMO, Enrique Andivia, emocionó a los asistentes con la lectura de un poema en el que reflejó la realidad diaria de quienes conviven con la enfermedad. “La esclerosis múltiple no me rompe, me despierta. En cada paso incierto crece mi coraje, en cada día difícil aprendo a ser luz”, expresó.

La asociación aprovechó la jornada para dar lectura a un manifiesto en el que reclama un diagnóstico temprano, acceso inmediato a tratamientos farmacológicos y rehabilitadores, una financiación estable para las asociaciones, más recursos destinados a la investigación y una atención integral y continuada para las personas afectadas.

Entre las reivindicaciones también figuran una mayor implicación de las empresas en la adaptación de puestos de trabajo, el apoyo a las familias cuidadoras, la accesibilidad universal y el impulso de campañas de sensibilización social que contribuyan a una mejor comprensión de una enfermedad que afecta a cerca de 60.000 personas en España.

Con este acto, Huelva ha mostrado una vez más su respaldo a las personas con esclerosis múltiple y a las entidades que trabajan diariamente para mejorar su calidad de vida y favorecer su plena inclusión social.