Huelva se tiñe de verde en la X Marcha contra el Cáncer

Las calles de Huelva se llenaron este domingo de una auténtica marea verde con motivo de la X Marcha contra el Cáncer, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Cientos de participantes, entre ellos familias, deportistas y colectivos locales, se unieron a esta cita solidaria que cada año busca concienciar sobre la importancia de la prevención, apoyar a los pacientes y recaudar fondos para la investigación.

El recorrido, lleno de emoción y compromiso, convirtió el centro de la ciudad en un símbolo de esperanza y unión frente a una enfermedad que afecta a miles de personas. Desde la AECC agradecieron la masiva participación y recordaron que la lucha contra el cáncer es tarea de todos, subrayando la necesidad de mantener viva la implicación social y el respaldo a la ciencia.