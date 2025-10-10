Huelva se tiñe de rosa en el Mes del Cáncer de Mama con un amplio programa de actividades solidarias y de concienciación

La concejala de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio, y la presidenta de la Asociación Onubense de Cáncer de Mama (AOCAM) Santa Águeda, María Jesús Peris, han presentado hoy el programa de actos del Mes del Cáncer de Mama 2025, que se desarrollará durante todo octubre con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el próximo 19 de octubre.

María de la O Rubio ha reafirmado el compromiso del Consistorio con esta causa, destacando “la labor esencial que realiza Santa Águeda para acompañar, informar y visibilizar una enfermedad que todavía necesita romper muchos estigmas”. Además, ha animado a la ciudadanía a sumarse a las actividades programadas “para seguir avanzando en la prevención y el conocimiento del cáncer de mama, desde la información rigurosa y la participación colectiva”.

Por su parte, María Jesús Peris ha hecho un llamamiento a la implicación ciudadana en los distintos actos previstos, recordando que “cada gesto cuenta” y que “es fundamental acudir a las revisiones periódicas para detectar la enfermedad a tiempo”.

El calendario de actividades comenzará el martes 14 de octubre con la XXVII Jornada sobre Cáncer de Mama “Cuidando a la paciente con cáncer de mama”, que se celebrará a las 17:30 horas en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva. En ella participarán especialistas del Hospital Juan Ramón Jiménez y de la UHU, que abordarán temas como las interacciones de los tratamientos oncológicos, los beneficios del ejercicio físico y el manejo emocional del miedo a la recaída.

El espíritu solidario y participativo alcanzará su punto álgido el viernes 17 de octubre, con la Gran Cadena Humana contra el Cáncer de Mama, una cita ya tradicional que teñirá de rosa el centro de la ciudad. El recorrido partirá a las 17:30 horas desde la puerta principal de El Corte Inglés hasta la Plaza del Ayuntamiento, donde se leerá un manifiesto a cargo de la Hermandad de la Victoria. Habrá además sorteos, actividades conmemorativas y una master class de zumba dirigida por monitores del gimnasio Forus Huelva. Las camisetas solidarias podrán retirarse desde las 16:30 horas con un donativo de 5 euros, que permitirá participar en los sorteos.

Durante todo el fin de semana se instalarán mesas informativas en distintos puntos de la ciudad, entre ellos El Corte Inglés, el centro comercial Holea, el Mercado y los hospitales Juan Ramón Jiménez, Quirón y Virgen de la Cinta, donde se ofrecerá información y recursos sobre prevención, diagnóstico y apoyo emocional.

La provincia también se sumará a la causa con diversas iniciativas: el sábado 18 de octubre, el Batallón Alosnero organizará una merienda solidaria en la Plaza de Abastos de Alosno; y el domingo 19, el grupo Abriendo Camino celebrará en Punta Umbría su tradicional marcha contra el cáncer de mama, con salida a las 12:00 horas desde el Ayuntamiento.

El jueves 23 de octubre será el turno de la III Ruta Saludable “Ponte en Marcha” en Palos de la Frontera, que partirá a las 17:00 horas desde el Templo de Nuestra Señora de los Milagros.

La programación concluirá con una jornada deportiva centrada en la actividad física como aliada de la salud: el lunes 27 de octubre se celebrará una sesión de tiro con arco en el Club Asirio, y el jueves 30 tendrá lugar una marcha nórdica en el Parque Antonio Machado, a las 10:00 horas.

Un mes, en definitiva, en el que Huelva volverá a teñirse de rosa para reivindicar la prevención, la solidaridad y la esperanza frente al cáncer de mama.