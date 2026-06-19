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Huelva ya tiene calendario escolar para el curso 2026-2027

El Consejo Escolar Municipal aprueba las vacaciones locales, los periodos de Navidad y Semana Santa y las fechas de inicio de las clases en los distintos niveles educativos.
Consejo Local Educación Fin de Curso 2026
Consejo Local Educación Fin de Curso 2026
Curso Huelva
Huelva ya tiene calendario escolar para el curso 2026-2027
Redacción
Redacción
19/06/26 - 12:36

El Consejo Escolar Municipal de Huelva ha aprobado el calendario escolar para el curso 2026-2027, fijando las principales fechas lectivas y los periodos vacacionales que marcarán el próximo año académico en la capital onubense.

Entre las novedades destacan los días no lectivos de carácter local, que se celebrarán el 13, 14 y 17 de mayo de 2027, coincidiendo con la tradicional Romería de El Rocío.

Las vacaciones de Navidad se desarrollarán del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027. Además, el 26 de febrero será festivo con motivo del Día de la Comunidad Educativa, mientras que el 7 de enero ha quedado establecido como día no lectivo provincial.

En cuanto al inicio del curso, el alumnado de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial regresará a las aulas el 10 de septiembre de 2026. Por su parte, los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional comenzarán las clases el 15 de septiembre.

El calendario ha sido aprobado por el Consejo Escolar Municipal en una reunión presidida por la concejala de Movilidad y Educación, Milagros Rodríguez, con el objetivo de facilitar la planificación del próximo curso y compatibilizar la actividad educativa con las principales tradiciones locales.