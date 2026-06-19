Huelva ya tiene calendario escolar para el curso 2026-2027

El Consejo Escolar Municipal de Huelva ha aprobado el calendario escolar para el curso 2026-2027, fijando las principales fechas lectivas y los periodos vacacionales que marcarán el próximo año académico en la capital onubense.

Entre las novedades destacan los días no lectivos de carácter local, que se celebrarán el 13, 14 y 17 de mayo de 2027, coincidiendo con la tradicional Romería de El Rocío.

Las vacaciones de Navidad se desarrollarán del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027. Además, el 26 de febrero será festivo con motivo del Día de la Comunidad Educativa, mientras que el 7 de enero ha quedado establecido como día no lectivo provincial.

En cuanto al inicio del curso, el alumnado de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial regresará a las aulas el 10 de septiembre de 2026. Por su parte, los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional comenzarán las clases el 15 de septiembre.

El calendario ha sido aprobado por el Consejo Escolar Municipal en una reunión presidida por la concejala de Movilidad y Educación, Milagros Rodríguez, con el objetivo de facilitar la planificación del próximo curso y compatibilizar la actividad educativa con las principales tradiciones locales.