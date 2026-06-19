Las lecciones de vida de los pacientes con ELA emocionan al Juan Ramón Jiménez

El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha conmemorado el Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) con un homenaje muy especial a las personas que conviven con esta enfermedad. Lejos de centrarse únicamente en la sensibilización, la iniciativa ha querido poner el foco en las enseñanzas que pacientes y familiares transmiten cada día a los profesionales sanitarios.

Con motivo de la efeméride, el centro hospitalario ha instalado una mesa informativa y ha elaborado un mural colectivo en el que profesionales, responsables sanitarios y cuidadores han plasmado mensajes de reconocimiento, admiración y gratitud hacia quienes afrontan la enfermedad.

En los testimonios recogidos destacan palabras como coraje, resiliencia, esperanza y dignidad. Los profesionales subrayan que los pacientes les enseñan cada día a afrontar la adversidad, a valorar la comunicación más allá de las palabras y a mantener la fortaleza incluso en las circunstancias más difíciles.

También los familiares y cuidadores han querido compartir sus experiencias, poniendo en valor la capacidad de lucha de quienes padecen ELA y el papel fundamental del acompañamiento, el cariño y la atención sanitaria en su día a día.

La Unidad Multidisciplinar de ELA del Hospital Juan Ramón Jiménez atiende actualmente a una treintena de pacientes de la provincia, ofreciendo una atención integral a través de especialistas de distintas áreas médicas y asistenciales. Durante el último año se han incorporado once nuevos pacientes gracias a diagnósticos cada vez más precoces, lo que permite activar antes los recursos asistenciales y mejorar la calidad de vida de los afectados.

El centro mantiene además una estrecha colaboración con asociaciones como ELA Andalucía y ADEMO Huelva, reforzando una red de apoyo que acompaña a pacientes y familias en todas las fases de la enfermedad.