La Universidad de Huelva enseñará a cuidar el suelo pélvico en sus Cursos de Verano

La Universidad de Huelva incorporará este verano una novedosa propuesta formativa centrada en el bienestar y la prevención de problemas de salud relacionados con el suelo pélvico. Bajo el título ‘Raíces fuertes, comunidad saludable: mejora tu postura, cuida tu suelo pélvico’, el curso se celebrará los días 6 y 7 de julio dentro de la programación de los Cursos de Verano 2026.

La iniciativa está dirigida a personas de cualquier edad y sexo interesadas en conocer mejor una parte fundamental del cuerpo que, pese a su importancia, sigue siendo una gran desconocida para buena parte de la población.

Dirigido por la profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva, Carmen Feria Ramírez, el curso pretende acercar conocimientos habitualmente vinculados al ámbito sanitario para ayudar a prevenir disfunciones y mejorar la calidad de vida mediante hábitos saludables.

Con una duración de 15 horas lectivas, la formación combinará contenidos teóricos con talleres prácticos. Los asistentes podrán aprender aspectos relacionados con la postura corporal, la prevención de problemas funcionales y distintas técnicas para fortalecer y cuidar el suelo pélvico en el día a día.

El programa contará además con un enfoque multidisciplinar gracias a la participación de profesionales de distintas áreas sanitarias. Entre ellos destacan especialistas en fisioterapia como Andrés Arana y María Delgado, experta en suelo pélvico, que será la encargada de impartir las sesiones prácticas con ejercicios y recomendaciones aplicables a la vida cotidiana.

Desde la organización destacan que el curso busca fomentar la educación para la salud y la prevención, poniendo el foco en la importancia de conocer el propio cuerpo y adquirir herramientas que contribuyan al bienestar físico y emocional.

La propuesta forma parte de la oferta de Cursos de Verano de la Universidad de Huelva, una programación que cada año aborda temáticas vinculadas a la formación, la divulgación científica, la salud y el desarrollo personal.

Con esta iniciativa, la Onubense amplía su oferta formativa apostando por una temática cada vez más presente en el ámbito sanitario y que afecta directamente a la calidad de vida de miles de personas.