El parque Robinson encara su gran transformación

El Ayuntamiento de Huelva ha iniciado la segunda fase de la rehabilitación del parque Robinson, una actuación muy demandada por los vecinos de El Molino que busca recuperar uno de los espacios públicos más frecuentados del barrio.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que el parque presentaba un importante deterioro y que ya se ha completado una primera intervención centrada en la renovación de las infraestructuras básicas. “Era un parque muy degradado y una demanda vecinal de hace muchísimo tiempo. En una primera fase se han renovado todas las tuberías y se ha mejorado el sistema de saneamiento, ya que cuando llovía se acumulaba mucha agua y el espacio estaba en muy malas condiciones”, ha explicado.

Una vez finalizados esos trabajos, el Ayuntamiento ha comenzado una segunda etapa que se centrará en la mejora de las zonas de juego y del entorno. “Ahora estamos cambiando el pavimento de las áreas infantiles, se van a instalar nuevos juegos, se ampliará el número de elementos de ocio para los niños y se nivelará todo el terreno. También se colocarán nuevos bordillos y se acondicionará todo el parque para que vuelva a estar en las condiciones que merece este barrio”, ha afirmado la alcaldesa.

Miranda ha destacado que el estado del recinto había provocado que muchas familias dejaran de utilizarlo. “Era un espacio muy usado por los vecinos, pero había llegado a un punto en el que ya no reunía las condiciones adecuadas de seguridad y uso”, ha indicado.

La alcaldesa ha recordado además que esta actuación forma parte del plan municipal de mejora de espacios infantiles. “Este es el parque número 15 que rehabilitamos en lo que va de año. Nuestra intención es seguir mejorando estos espacios para que los niños y niñas puedan disfrutar, jugar y hacer ejercicio en las mejores condiciones posibles dentro de sus propios barrios”, ha concluido.