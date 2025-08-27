Huelva se suma a la salida de la Flotilla Global Sumud en apoyo al pueblo palestino

El próximo domingo 31 de agosto, el Muelle del Tinto de Huelva acogerá una concentración de apoyo al pueblo palestino coincidiendo con la partida de la Flotilla Global Sumud desde Barcelona. Esta iniciativa internacional pretende romper el asedio de Gaza y abrir un corredor humanitario en una zona donde miles de personas continúan padeciendo las consecuencias del bloqueo, la hambruna y la violencia.

A la flotilla se unirán decenas de barcos procedentes de diferentes partes del mundo con el objetivo común de visibilizar la situación en Palestina y reclamar la apertura de vías de ayuda humanitaria. De forma paralela, se están convocando acciones en más de 44 países que se desarrollarán de manera simultánea mientras los barcos navegan hacia su destino.

En Huelva, la cita está prevista para las 20.00 horas en el Muelle del Tinto, donde asociaciones y colectivos han llamado a la ciudadanía a mostrar su apoyo a la flotilla y a expresar su rechazo al genocidio del pueblo palestino.