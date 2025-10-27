Huelva será la primera ciudad de España que mide y combate el estrés de forma colectiva

Huelva se convertirá en la primera ciudad de España que mide y combate el estrés de forma colectiva gracias al proyecto ‘Huelva contra el Estrés’, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de la capital y la empresa tecnológica GrowersGo. La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familias, Empleo, Vivienda y Desarrollo Económico, Adela de Mora, y el fundador y CEO de la compañía, Alejandro Villarán, han presentado este lunes un programa que unirá tecnología, participación ciudadana y hábitos saludables con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los onubenses.

Adela de Mora ha destacado que “de la mano de GrowersGo vamos a utilizar nuestra posición de ciudad referente en innovación para mejorar la calidad de vida de los onubenses, con una función social y bajo la prioridad de fomentar la participación ciudadana”. La iniciativa pretende reforzar la imagen de Huelva como “ciudad saludable, innovadora y pionera”, con actividades abiertas y gratuitas que podrán seguirse mediante inscripción previa en la web www.huelvacontraelestres.com.

El evento inaugural tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en el Parque Zafra, con una sesión colectiva de respiración consciente. A partir de ahí, cada jueves a las 17.00 horas se celebrarán encuentros en diferentes parques y espacios públicos, como el Parque Moret, la Plaza de La Merced o la Avenida de Andalucía, donde se abordarán temas como relajación, autocuidado, sueño, alimentación o relaciones conscientes.

Entre las propuestas destaca la actividad “Cuidar a los que nos cuidan”, dirigida a trabajadores y voluntarios de asociaciones asistenciales. “Queremos ayudarles a combatir el desgaste físico y emocional que conlleva su labor”, explicó De Mora.

Por su parte, Alejandro Villarán señaló que los ciudadanos podrán participar tanto de forma presencial como digital, a través de la app GrowersGo, que permitirá medir los progresos y generar una “competencia sana” entre barrios. “Queremos demostrar que con pequeños hábitos se puede mejorar la salud y el planeta”, apuntó.

Además, el proyecto contará con la colaboración de empresas, colegios, ONGs y familias, y ofrecerá a los comercios locales la posibilidad de lanzar promociones o recompensas como incentivo al bienestar y al consumo de proximidad.

Con ‘Huelva contra el Estrés’, la capital onubense se sitúa como referente europeo en innovación social y bienestar colectivo, compartiendo una experiencia pionera que une tecnología, sostenibilidad y salud emocional.