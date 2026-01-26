Huelva rinde homenaje al doctor Anselmo Botello con la rotulación de un jardín en su memoria

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, Elena Pacheco, han asistido este lunes al acto de rotulación del jardín Doctor Anselmo Botello, ubicado en la calle Primitivo Lázaro.

El homenaje ha contado también con la presencia de los hijos del doctor Anselmo Botello, en un gesto de reconocimiento institucional a la figura del médico y a su vinculación con la ciudad. Con esta denominación, el Ayuntamiento de Huelva pone en valor la memoria y la trayectoria de una persona que dejó una huella significativa en el ámbito sanitario y humano del municipio.

El acto se ha desarrollado en un ambiente cercano y emotivo, subrayando el compromiso del Consistorio con la recuperación de la memoria local y el reconocimiento a quienes han contribuido al bienestar de la ciudad.