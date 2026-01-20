Huelva reza por las víctimas del accidente de Adamuz en la festividad de San Sebastián

Coincidiendo con la festividad de San Sebastián, patrón de la capital onubense, Huelva ha vivido este martes una jornada marcada por el recogimiento y la oración en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Asamuz. El obispo de Huelva, Santiago Gómez, ha presidido la eucaristía celebrada en la Iglesia de San Sebastián, en la que ha tenido un recuerdo especial para las personas fallecidas y heridas, así como para sus familias.

La misa ha congregado a cientos de personas, que han querido sumarse de forma silenciosa y respetuosa a un acto de fe y solidaridad ante una tragedia que ha conmocionado a toda la provincia y al conjunto del país. Durante la homilía, el obispo ha elevado una oración por las víctimas y ha apelado al consuelo y la esperanza en unos momentos especialmente duros.

El acto ha contado con una amplia representación institucional. La celebración se ha desarrollado en un clima de profundo respeto y unidad, convirtiéndose en uno de los actos centrales de la jornada en Huelva para honrar la memoria de las víctimas del accidente ferroviario y mostrar el apoyo colectivo a todas las personas afectadas por la tragedia.