Huelva reorganizará el tráfico en Plaza Mayor y proyecta una gran rotonda junto al Mercado del Carmen

El Ayuntamiento de Huelva pondrá en marcha a partir del próximo 22 de junio una importante reordenación del tráfico en el entorno de la futura Plaza Mayor, una actuación que forma parte de la estrategia municipal para adaptar la movilidad a las transformaciones urbanas previstas en esta zona de la ciudad.

El primer teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias, ha presentado las principales novedades, entre las que destaca la inversión de los sentidos de circulación en los accesos al entorno del antiguo Mercado del Carmen. De esta forma, los vehículos accederán a la zona por la calle Tendaleras y saldrán por Duque de la Victoria, una modificación que obligará también a cambiar el sentido de circulación de la calle Jesús del Calvario.

Asimismo, la calle Cádiz pasará a tener sentido único de entrada hacia Plaza Mayor, permitiendo una conexión más directa con los aparcamientos y con la avenida de Alemania. Según los técnicos municipales, esta reorganización permitirá reducir la congestión en algunos de los puntos más conflictivos de la ciudad, especialmente en los cruces de Tendaleras con avenida de Italia y de avenida de la Ría con Villa de Madrid.

Felipe Arias ha explicado que la actuación responde no solo a las necesidades derivadas de las obras del aparcamiento subterráneo que se construye en el antiguo Mercado del Carmen, sino también a la futura configuración urbana de la zona. "Son medidas pensadas para la Huelva actual, pero también para la ciudad que estamos construyendo", ha señalado.

Junto a esta reorganización, el Ayuntamiento ha anunciado la futura construcción de una gran rotonda en Pescadería, a la altura del Mercado del Carmen. El proyecto, que se encuentra actualmente en fase de redacción, pretende mejorar la seguridad vial y agilizar el tráfico en un punto estratégico donde confluyen la avenida de la Ría, la calle Víctor Fuentes Casas y la avenida Villa de Madrid.

Además, el próximo 22 de junio comenzarán las obras de renovación de la red de saneamiento de la calle Las Bocas, una actuación valorada en unos 220.000 euros y con un plazo de ejecución estimado de doce semanas. Los trabajos incluirán la instalación de nuevas tuberías, acometidas domiciliarias, pozos de registro, sumideros y la renovación de parte del pavimento.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta intervención será clave para la transformación de una calle llamada a convertirse en uno de los principales accesos peatonales a la futura Plaza Mayor, uno de los proyectos urbanos más importantes actualmente en marcha en la capital onubense.