Huelva reorganiza la recogida de muebles por barrios con días fijos para mejorar la limpieza

El Ayuntamiento de Huelva ha puesto en marcha un nuevo modelo para la recogida de muebles, enseres y residuos voluminosos con el objetivo de mejorar la limpieza urbana, optimizar recursos y reducir el abandono de estos residuos en la vía pública.

La principal novedad es la organización del servicio por barrios, estableciendo días fijos de depósito en cada zona. Con este sistema, se pretende ofrecer a la ciudadanía un modelo más claro y ordenado, evitando acumulaciones y mejorando la eficacia del servicio.

El funcionamiento mantiene el sistema bajo demanda, de forma que los vecinos deberán solicitar previamente la recogida indicando la ubicación y características de los enseres. Este servicio, de carácter gratuito, se gestiona a través del teléfono habilitado o mediante la aplicación municipal, con un plazo de respuesta habitual de 24 horas.

A partir de ahora, cada barrio contará con dos días semanales asignados para el depósito de muebles, que deberán dejarse únicamente en esas jornadas y dentro del horario establecido, entre las 20:00 y las 00:00 horas, junto a los contenedores correspondientes.

Para facilitar el cumplimiento de la normativa, el Ayuntamiento colocará pegatinas informativas en los contenedores de toda la ciudad, donde se detallarán los días de recogida de cada zona.

La medida responde a una problemática recurrente en Huelva como es el depósito incontrolado de muebles en cualquier momento, lo que genera suciedad, molestias vecinales y un deterioro de la imagen urbana. Con esta reorganización, se busca ordenar los depósitos y mejorar el trabajo de los equipos municipales.

Además, el Consistorio ha puesto en marcha una campaña de información y concienciación que se desarrollará durante cuatro semanas en todos los barrios. Informadores ambientales recorrerán la ciudad para explicar el funcionamiento del servicio, resolver dudas y fomentar hábitos responsables entre la ciudadanía.

El Ayuntamiento recuerda que depositar muebles fuera de los días y horarios establecidos puede conllevar sanciones, y que este servicio está destinado exclusivamente a residuos domésticos, debiendo gestionarse otros materiales a través de los canales correspondientes.

Con esta iniciativa, Huelva avanza en la mejora de la limpieza viaria y en la organización de los servicios públicos, apelando a la colaboración ciudadana como elemento clave para mantener los barrios más limpios y ordenados.