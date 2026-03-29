Huelva refuerza la formación en hostelería responsable con 70 alumnos en el programa ‘Tú Sirves, Tú Decides’

El Ayuntamiento de Huelva, en colaboración con Espirituosos España y el Centro de Formación Profesional CDP Virgen de Belén, ha formado a 70 alumnos de Hostelería en el marco del programa ‘Tú Sirves, Tú Decides’, una iniciativa centrada en promover el consumo responsable de alcohol en el sector.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha visitado a los participantes durante una de las sesiones formativas, destacando la implicación de los estudiantes y el valor de este tipo de programas. Con esta nueva edición, ya son más de mil los alumnos onubenses que han pasado por esta formación, situando a Huelva como una de las ciudades españolas con mayor número de futuros hosteleros formados en consumo responsable, siendo además la primera en Andalucía.

Durante su intervención, De Mora ha subrayado que esta iniciativa “no es una formación más”, sino “una llamada a la conciencia y a la responsabilidad” de quienes estarán al frente de bares, restaurantes y espacios de ocio. En este sentido, ha incidido en el papel clave de los profesionales de la hostelería para garantizar un ocio seguro, saludable y de calidad, especialmente en la prevención del consumo de alcohol en menores.

El programa combina formación teórica y práctica, ofreciendo a los alumnos herramientas para gestionar situaciones reales en el entorno hostelero, desde la atención al cliente hasta la aplicación de la normativa vigente en materia de consumo de alcohol. A través de dinámicas de grupo y simulaciones, los participantes adquieren habilidades de comunicación y actuación en contextos habituales del sector, como ambientes con ruido, baja iluminación o clientes bajo los efectos del alcohol.

Además, se abordan aspectos fundamentales como la importancia de no servir alcohol a menores o a personas en estado de embriaguez, fomentar el consumo moderado, ofrecer alternativas sin alcohol y promover conductas responsables tanto en el servicio como en la organización de actividades.

Desde Espirituosos España, su responsable de Formación, Jacobo Peña, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para “sentar las bases de una hostelería comprometida con hábitos responsables”, subrayando que la continuidad de estos programas está dando resultados visibles en ciudades como Huelva.

La formación, de dos horas de duración y carácter dinámico, se ha desarrollado en varios turnos para facilitar la participación de alumnado de distintos niveles formativos, incluyendo grados medios y superiores de Cocina, Restauración y Pastelería.

Con este programa, el Ayuntamiento de Huelva refuerza su apuesta por un modelo de ocio basado en la responsabilidad, la formación y la concienciación, contribuyendo a mejorar la convivencia y la seguridad en la ciudad.