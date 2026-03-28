El Ayuntamiento de Huelva establece horarios especiales en los polideportivos municipales por Semana Santa

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Deportes, Salud y Consumo, ha informado de los horarios especiales que regirán en los polideportivos municipales durante la Semana Santa 2026, con el objetivo de adaptar el servicio a estas fechas.

Entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril, los polideportivos Andrés Estrada y Diego Lobato mantendrán su horario habitual, abriendo de 8:00 a 21:30 horas. En este periodo, la piscina y el gimnasio estarán disponibles desde las 8:30 hasta las 21:00 horas.

Por su parte, los días festivos —Jueves y Viernes Santo— ambos centros permanecerán cerrados, al igual que el domingo 5 de abril.

Como excepción, el sábado 4 de abril, el Polideportivo Diego Lobato abrirá en horario de mañana, de 8:00 a 14:30 horas, permitiendo el uso de la piscina y el gimnasio hasta las 14:00. Ese mismo día, el Polideportivo Andrés Estrada permanecerá cerrado.

En cuanto a la atención administrativa, la oficina del Andrés Estrada estará operativa de lunes a miércoles en horario de 9:30 a 13:00 horas, mientras que la del Diego Lobato no prestará servicio durante toda la Semana Santa.

Desde el Servicio Municipal de Deportes se ha solicitado a los usuarios que respeten los horarios de cierre y abandonen las instalaciones con antelación suficiente para facilitar las labores de mantenimiento.

Con esta planificación, el Consistorio busca facilitar la organización de los usuarios y garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones durante estos días.