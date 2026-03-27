El Ayuntamiento de Huelva eliminará el estrechamiento de Fray Junípero Serra para mejorar la fluidez del tráfico

El Ayuntamiento de Huelva acometerá durante los días lunes, martes y miércoles de Semana Santa una actuación en la calle Fray Junípero Serra con el objetivo de mejorar la circulación en uno de los principales ejes de salida de la ciudad.

La intervención se centrará en el primer tramo de esta vía, a la altura del Centro de Salud Adoratrices, donde actualmente existe un estrechamiento de unos 160 metros que reduce la calzada a un solo carril por sentido. Esta situación genera frecuentes retenciones en un itinerario clave que conecta la avenida de Andalucía con otras arterias principales como Magallanes, Menéndez Pidal o la avenida Costa de la Luz.

Con esta actuación, el Consistorio eliminará este cuello de botella habilitando un segundo carril, lo que permitirá dar continuidad a los dos carriles por sentido en todo el recorrido y evitar los problemas de congestión que afectan especialmente a la avenida de Andalucía.

Los trabajos incluirán además la renovación de la señalización horizontal y vertical, así como la adaptación de las marcas viales a la nueva configuración de la calzada.

Durante la ejecución de las obras será necesario realizar cortes puntuales de tráfico en la zona, que estarán regulados por efectivos policiales para garantizar la seguridad y minimizar las afecciones a la circulación.

Desde el Ayuntamiento se ha optado por programar esta intervención en plena Semana Santa, aprovechando el descenso del tráfico habitual en la ciudad durante estos días, con el fin de facilitar su ejecución en una vía que soporta un elevado volumen de vehículos durante el resto del año.