El Ayuntamiento de Huelva aprueba por unanimidad un Plan de Mejora de la Convivencia para reforzar la seguridad en la ciudad

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado por unanimidad el Plan de Mejora de la Convivencia, una de las principales iniciativas de la sesión ordinaria de marzo, marcada por el consenso en asuntos clave para la ciudad.

El plan, respaldado por todos los grupos políticos —Partido Popular, PSOE, VOX y el concejal no adscrito—, tiene como objetivo dar respuesta a problemas relacionados con la seguridad y la convivencia, como la ocupación ilegal de viviendas o la presencia de gorrillas. Según ha explicado el primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, se trata de “una respuesta firme y coordinada” que incorpora medidas consensuadas con la Subdelegación del Gobierno.

Entre las actuaciones previstas destacan la creación de patrullas mixtas, la regulación del aparcamiento en colaboración con los vecinos para evitar la presencia de gorrillas, y la puesta en marcha de una comisión de seguimiento con participación ciudadana. Además, se solicitará el refuerzo de efectivos de la Policía Nacional y se impulsará un plan integral de seguridad en los barrios más afectados.

Adamuz centra el debate político

El Pleno también ha abordado la gestión del accidente ferroviario de Adamuz, aprobando una iniciativa para exigir responsabilidades políticas y el cese del ministro de Transportes, Óscar Puente. La propuesta ha salido adelante con los votos del equipo de Gobierno y VOX, mientras que PSOE y el concejal no adscrito han votado en contra.

Durante el debate, Arias ha reclamado “memoria, verdad y justicia” para las víctimas, insistiendo en que existen responsabilidades que aún no han sido asumidas.

Respaldo unánime al arte sacro

En el ámbito cultural, el Pleno ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en defensa del arte sacro y los oficios tradicionales vinculados, coincidiendo con la celebración del Viernes de Dolores. El acuerdo reconoce su valor cultural, patrimonial, social y económico, y contempla medidas de apoyo, promoción y formación para garantizar su continuidad.

Zona de Bajas Emisiones y urbanismo

En materia de sostenibilidad, se ha aprobado inicialmente la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), con el respaldo del equipo de Gobierno, el rechazo de PSOE y VOX y la abstención del concejal no adscrito. La primera fase se aplicará en el Barrio Obrero, conjunto declarado Bien de Interés Cultural, mientras que la ampliación al centro quedará supeditada a la evaluación de resultados.

Asimismo, el Pleno ha dado pasos para la expropiación de los terrenos del Cabezo de la Joya, con el objetivo de crear un parque arqueológico, además de aprobar distintas modificaciones presupuestarias para proyectos municipales.

Mociones de la oposición

En el turno de iniciativas, se ha aprobado la moción del PSOE bajo el lema ‘No a la guerra’, con el apoyo del equipo de Gobierno y el concejal no adscrito, y el voto en contra de VOX.

Por su parte, también ha salido adelante la propuesta de VOX sobre mejoras en las barriadas de La Ribera y La Alquería, que incluye medidas en materia sanitaria, transporte, infraestructuras y prevención de inundaciones, incorporando además una enmienda para instar al Gobierno de España a finalizar la presa de Alcolea.

La sesión plenaria ha evidenciado así un clima de acuerdo en cuestiones estratégicas para la ciudad, especialmente en materia de convivencia, patrimonio y desarrollo urbano.