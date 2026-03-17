Huelva recupera el Trofeo Ciudad de Huelva y Las Américas de gimnasia tras más de una década

La ciudad de Huelva volverá a ser escenario este sábado 21 de marzo del Trofeo Ciudad de Huelva y Las Américas de gimnasia deportiva, una cita histórica que regresa tras más de trece años sin celebrarse. El Polideportivo Diego Lobato acogerá la trigésima edición de este evento, que reunirá a más de 130 gimnastas procedentes de distintos puntos de Andalucía.

La competición se desarrollará de forma ininterrumpida entre las 10:00 y las 20:00 horas y contará con la participación de escuelas y clubes locales, como la del propio Diego Lobato, Tierno Galván de Corrales y el Club Olímpico Onubense, junto a entidades invitadas de Utrera, Sevilla y Jerez. Durante la mañana competirán las categorías escolares y de promoción, mientras que por la tarde será el turno de los niveles autonómicos y nacionales.

Además de su carácter deportivo, esta edición tiene un significado especial al coincidir con el 40 aniversario del club organizador, consolidando así su trayectoria en la promoción de la gimnasia en la ciudad. Desde el Ayuntamiento se ha destacado la importancia de recuperar este evento como punto de encuentro para clubes y deportistas, reforzando el papel de Huelva como referente en la gimnasia andaluza.