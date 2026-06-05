Huelva recibe a 115 nuevos residentes sanitarios y bate un nuevo récord de formación

Los hospitales y centros de salud de la provincia de Huelva han recibido a 115 nuevos residentes que iniciarán su periodo de especialización dentro del sistema sanitario público andaluz, una cifra récord que supera las 108 plazas cubiertas el pasado año y que consolida el crecimiento de la formación sanitaria especializada en la provincia.

La mayor parte de las incorporaciones, un total de 86, se han producido en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, donde se ha celebrado el acto oficial de acogida. La jornada contó con la participación de responsables sanitarios, tutores y profesionales que acompañarán a los nuevos especialistas durante su periodo formativo.

El Hospital Juan Ramón Jiménez ha cubierto la totalidad de las plazas ofertadas y amplía además su capacidad docente al alcanzar las 35 especialidades acreditadas. Entre las novedades destacan la incorporación de Endocrinología y Nutrición y Medicina de Urgencias y Emergencias, además del incremento de plazas en Hematología y Medicina Física y Rehabilitación.

Por su parte, el Hospital Infanta Elena incorpora a 18 nuevos residentes distribuidos en las seis especialidades para las que está acreditado, mientras que el Hospital de Riotinto recibe a otros 11 especialistas en formación.

La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria continúa siendo la más demandada y numerosa, con 31 nuevos residentes repartidos entre los centros de salud de los distritos Huelva-Costa, Condado-Campiña y el Área de Gestión Sanitaria Norte. A ellos se suman 16 residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria.

Los nuevos profesionales desarrollarán un modelo formativo basado en la práctica asistencial diaria, participando activamente en la atención sanitaria bajo la supervisión de tutores y especialistas. Dependiendo de la especialidad elegida, su formación se extenderá entre dos y cinco años.

Durante el acto de bienvenida también se presentó a los nuevos residentes la estructura del sistema sanitario público andaluz en la provincia y las posibilidades de investigación existentes a través de la Fundación Andaluza Beturia para la Investigación en Salud (FABIS).

Con estas incorporaciones, Huelva refuerza su papel como provincia formadora de profesionales sanitarios y continúa aumentando su capacidad docente, un aspecto clave para garantizar el relevo generacional y la calidad asistencial en los próximos años.