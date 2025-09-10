Huelva se prepara para rugir con la IV Concentración Motera ‘Moteros Descubridores’ en su XI aniversario

Más de 500 moteros inscritos de distintos puntos de España y Portugal participarán este fin de semana en la IV Concentración Motera ‘Moteros Descubridores’, organizada por la Asociación Cultural homónima con motivo de su XI aniversario. La cita, que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de septiembre en el recinto ferial de Huelva, ofrecerá una programación abierta al público que combina exhibiciones, actuaciones musicales, degustaciones gastronómicas y propuestas solidarias.

El presidente de la asociación, Rafael Ángel Ruiz, y el vocal encargado de la organización, Julián Reyes, han presentado los detalles de un encuentro que, además de reunir a los amantes de las dos ruedas, busca “rendir homenaje a la historia y la identidad onubense, así como estrechar lazos entre moteros de toda la península”.

El evento contará con actividades tan destacadas como el desfile de antorchas en memoria de los moteros fallecidos, que concluirá en el Monumento a Hugo Millán; una ruta turística por los enclaves más emblemáticos de Huelva, finalizando en el Muelle de las Carabelas; y un corte solidario de jamón a cargo de Juan Bautista Gil, cuya recaudación se destinará a Aspapronias. Además, se rendirá homenaje al Centro de Transfusión y Tejidos de Huelva.

Entre las propuestas culturales figuran la presentación del libro La Gran Ruta Andalusí en moto, la presencia del aventurero Gabriel Briso y una exposición de coches clásicos.

Durante la recepción de la comitiva motera a las puertas del Ayuntamiento, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por el concejal de Participación Ciudadana y Mayores, Manuel Jesús Soriano, expresó el respaldo municipal a esta iniciativa, destacando que “esta concentración no solo proyecta la pasión por las motos, sino también la imagen de Huelva como ciudad descubridora, dinámica y solidaria”.

El viernes 12 de septiembre, a las 19.00 horas, se dará el pistoletazo de salida a un fin de semana en el que Huelva vibrará con el rugir de los motores y el espíritu motero, en una fiesta que promete llenar hoteles, zonas de acampada y las calles de la capital onubense.