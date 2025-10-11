Huelva ofrecerá recarga gratuita para vehículos eléctricos del 20 al 26 de octubre en los aparcamientos de Pablo Rada y el Mercado del Carmen

En una nueva apuesta por impulsar la movilidad sostenible, el Ayuntamiento de Huelva y la empresa Telpark han puesto en marcha una campaña que permitirá a los onubenses cargar sus vehículos eléctricos sin coste alguno entre el 20 y el 26 de octubre. La iniciativa se desarrollará en los aparcamientos de Pablo Rada y el Mercado del Carmen, donde se habilitarán 19 cargadores semirrápidos de hasta 22 kW y 8 de carga rápida de hasta 120 kW, capaces de ofrecer servicio eficiente tanto a vehículos eléctricos como a híbridos enchufables.

Para disfrutar de este servicio gratuito, los usuarios deberán realizar la recarga a través de la app de Telpark, que permite localizar los puntos disponibles en tiempo real y facilita un acceso rápido y sencillo al sistema.

El primer teniente alcalde y portavoz del Equipo de Gobierno, Felipe Arias, ha destacado que “la sostenibilidad es un pilar clave de las acciones del Ayuntamiento de Huelva”, recordando que muchas de las actuaciones municipales actuales “tienen esta perspectiva transversal con la que queremos conseguir una ciudad más verde y responsable”.

Arias ha subrayado los avances en movilidad sostenible impulsados por el Consistorio, como la incorporación de diez nuevos autobuses eléctricos de cero emisiones, la instalación de cargadores eléctricos públicos, las 54 marquesinas inteligentes con placas solares y monitores informativos, el nuevo sistema de alquiler de bicicletas eléctricas o el proyecto de ampliación del carril bici, que busca conectar los distintos tramos de la red ciclista urbana. “Con todas estas medidas —ha añadido— queremos reducir emisiones, mejorar la eficiencia energética y, sobre todo, inspirar a empresas y ciudadanos para avanzar juntos hacia un modelo de ciudad más sostenible”.

Por su parte, el CEO de Telpark, Ignacio Merry del Val, ha señalado que “esta campaña es un paso más en nuestra estrategia de ofrecer soluciones accesibles y sostenibles al ciudadano”, destacando que la iniciativa contribuye a la descarbonización de las ciudades y “facilita el acceso a la movilidad eléctrica con una experiencia de recarga sencilla y disponible allí donde más se necesita”.

Telpark, presente en Huelva desde hace más de 20 años, gestiona actualmente 1.052 plazas de aparcamiento entre los parkings de Pablo Rada y el Mercado del Carmen, y su aplicación —con más de 5,8 millones de usuarios— es la más utilizada en la Península Ibérica. Además, la compañía cuenta con más de 1.300 puntos de recarga eléctrica en toda su red, consolidándose como socio estratégico en la movilidad urbana sostenible y en la mejora de la calidad de vida en las ciudades.