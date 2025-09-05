Huelva inaugura las fiestas en honor a su patrona con las actuaciones de Diego García, La Señal y Bolu2 Death

La Cinta 2025 comienza este viernes con una programación musical diversa que llenará de ritmo los dos grandes escenarios de la ciudad. En el Recinto de La Orden, la cita arranca a las 22:00 horas con Diego García, seguida de Beatriz Romero a las 23:00 y el broche flamenco de Domingo Manguara a medianoche.

Por su parte, el Parque Alcalde Juan Ceada vivirá una noche de contrastes musicales con la actuación de La Señal a las 22:00, el grupo portugués Conjunto Porco Preto a las 23:00 y el potente directo de Bolu2 Death a las 00:00 horas.

Las fiestas patronales se completan con el programa religioso de la Hermandad de la Cinta, que marcará sus momentos más señalados durante el fin de semana, con la ofrenda floral prevista para mañana sábado en el Santuario.