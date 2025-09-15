Huelva inaugura el 74º Congreso Mariológico en pleno Año Jubilar de la Esperanza

La Diócesis de Huelva ha abierto este lunes el 74º Congreso Mariológico, un encuentro de referencia nacional que se celebra en la capital onubense bajo el lema “La oración, fundamento de nuestra esperanza” y que se enmarca en el Año Jubilar de la Esperanza 2025.

El acto inaugural, presidido por el obispo Santiago Gómez Sierra, tuvo lugar en el Centro Cultural José Luis García-Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur y reunió a congresistas, teólogos y fieles. En sus palabras de bienvenida, el prelado destacó que este congreso se celebra en una ciudad que, desde 2024, ostenta el título de Ciudad Mariana, “donde se respira devoción a la Madre de Dios en cada calle y en cada pueblo”.

Mons. Gómez recordó además que este encuentro llega en un momento de especial relevancia para la diócesis, a las puertas de la histórica Magna Mariana en la que procesionarán las vírgenes coronadas y sacramentales de Huelva. “Será una manifestación única de fe y amor a la Virgen, donde la devoción se hará plegaria y la piedad mariana mostrará en todo su esplendor el alma creyente de este pueblo”, afirmó.

El obispo definió el congreso como un triple espacio: “académico, al servicio de la verdad revelada; eclesial, para profundizar en el papel de María en la vida de la Iglesia; y espiritual, como camino que nos conduce a Cristo de la mano de su Madre”.

Las sesiones se desarrollarán hasta el miércoles 17 de septiembre, con ponencias matinales en el Seminario Diocesano María Inmaculada y conferencias vespertinas en el centro cultural de la Fundación Caja Rural del Sur. Entre los temas que se abordarán figuran la presencia de María en la liturgia, su papel en la misión evangelizadora y la dimensión teológica de la piedad popular.

El Congreso Mariológico, organizado por la Diócesis de Huelva con la colaboración de la Sociedad Mariológica Española, el Seminario Diocesano y la Fundación Caja Rural del Sur, busca ser también una ofrenda en el contexto jubilar. “Que de vuestras palabras broten caminos de esperanza y de vuestras conclusiones un renovado impulso evangelizador”, deseó el obispo al declarar abierto el encuentro.