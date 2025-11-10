Huelva impulsará la innovación ambiental con el nuevo Centro Andaluz de Economía Circular

Huelva refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la innovación industrial con la creación del Centro de Innovación en Economía Circular de Andalucía (CIECA), un espacio pionero destinado a fomentar la investigación, el desarrollo tecnológico y la colaboración público-privada en materia ambiental.

El acuerdo para su puesta en marcha se formalizó durante un acto celebrado en la capital onubense, con la firma del convenio de colaboración entre la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, el Ayuntamiento de Huelva y la empresa Atlantic Copper. En el acto participaron la consejera Catalina García, la alcaldesa Pilar Miranda y el delegado del Gobierno en Huelva, José Manuel Correa, junto a representantes institucionales, empresariales y académicos.

El CIECA nace con el objetivo de impulsar proyectos de innovación vinculados al reciclaje, la reutilización de recursos y la reducción de residuos industriales, promoviendo un nuevo modelo de crecimiento sostenible en Andalucía. La iniciativa contará con la colaboración de entidades como la Universidad de Huelva, la Autoridad Portuaria, la Diputación Provincial y el Centro de Investigación en Química Sostenible (CIQSO), dirigido por Pedro Pérez.

Durante la firma, la consejera de Sostenibilidad destacó que el nuevo centro “será un motor de cambio hacia una economía más eficiente, responsable y alineada con los retos ambientales del siglo XXI”. Por su parte, la consejera delegada de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, subrayó el papel de la industria onubense “como ejemplo de colaboración y compromiso con la transición ecológica”.

El CIECA convertirá a Huelva en referente regional en materia de economía circular, generando conocimiento, empleo verde y oportunidades de desarrollo ligadas a la innovación ambiental.