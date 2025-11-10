El Ayuntamiento regula el uso de campos de fútbol e instalaciones deportivas municipales mediante convenios de cesión a clubs deportivos onubenses

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado esta mañana varias medidas clave en el ámbito deportivo, económico y cultural de la ciudad.

En materia deportiva, se ha regulado el uso de campos de fútbol e instalaciones deportivas municipales mediante convenios de cesión a clubes onubenses, incluyendo al Club Deportivo Fútbol Playa de Huelva, Club Deportivo Pérez Cubillas, Club Deportivo Cristo Pobre, Club de Fútbol Atlétic Onubense y Club Deportivo Los Rosales. La concejal de Deportes, Salud y Consumo, María de la O Rubio, explicó que las modificaciones contemplan aspectos de mantenimiento, funcionamiento, responsabilidad civil y seguros, garantizando un uso ordenado y seguro de las instalaciones para los deportistas locales.

En el ámbito financiero, la Junta de Gobierno decidió destinar el superávit presupuestario de 2025 a la amortización anticipada de capital de préstamo, lo que permitirá reducir la deuda municipal en casi 5 millones de euros. El teniente alcalde de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, destacó que esta medida refleja la eficiente gestión económica del Ayuntamiento y el cumplimiento de los límites de financiación y las reglas fiscales.

Por último, se aprobaron las bases para el concurso del cartel anunciador del Carnaval Colombino 2026, que se celebrará del 27 de enero al 18 de febrero. Tras la preselección de cinco obras finalistas por un jurado, la imagen ganadora se elegirá mediante votación popular y recibirá un premio de 1.500 euros, buscando dar mayor protagonismo a las celebraciones carnavaleras de Huelva.

Con estas decisiones, el Ayuntamiento busca combinar gestión deportiva eficiente, solidez financiera y promoción cultural, consolidando su compromiso con el deporte, la economía y la vida festiva de la ciudad.