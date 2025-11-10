Derriban la antigua Pensión Calvo en Huelva para construir un nuevo edificio de viviendas
Andalucía Por Sí denuncia la pérdida de patrimonio arquitectónico en la ciudad tras la demolición de la fachada original
La antigua Pensión Calvo, ubicada en la calle Rascón de Huelva, ha sido demolida para dar paso a la construcción de un nuevo edificio de viviendas, según ha denunciado el partido Andalucía Por Sí.
La organización señala que la demolición afectó a la fachada original, incluyendo una balconada de forja que, según expertos citados por la agrupación, contaba con un valor patrimonial relevante. Andalucía Xsi advierte que este caso se suma a la desaparición de otros edificios históricos de la ciudad, como la farmacia del siglo XIX en la calle Concepción y construcciones de la calle Isaac Peral.
La formación subraya que la falta de un listado actualizado de edificios históricos protegidos dificulta la conservación del patrimonio arquitectónico urbano y reclama medidas que garanticen la preservación de los inmuebles de valor histórico y cultural.
El derribo de la Pensión Calvo representa un nuevo episodio en la pérdida de edificaciones históricas en Huelva, según la denuncia, y plantea un debate sobre la protección del legado arquitectónico en el centro de la ciudad.