Huelva impulsa un programa de becas para retener el talento universitario y reforzar su desarrollo

El Ayuntamiento de Huelva y la Universidad de Huelva han puesto en marcha el programa “Becas al Talento–Ciudad de Huelva” para el curso 2025-2026, una iniciativa destinada a reconocer la excelencia académica y facilitar la continuidad formativa de los estudiantes con mejores expedientes. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 8 de abril.

La convocatoria contempla un total de nueve becas, distribuidas entre las distintas facultades y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, con el objetivo de impulsar el acceso a estudios de posgrado y evitar la fuga de talento joven, favoreciendo su arraigo en la ciudad.

La teniente de alcalde de Empleo y Desarrollo Económico, Adela de Mora, ha destacado que esta iniciativa responde a una estrategia conjunta entre ambas instituciones para convertir el conocimiento y la innovación en motores del crecimiento local. En este sentido, ha subrayado el papel clave de la universidad como generadora de talento cualificado y su conexión con el tejido productivo.

El programa se enmarca además en el contexto de transformación económica que vive la ciudad, especialmente en ámbitos como la transición ecológica, la descarbonización industrial y el desarrollo del hidrógeno verde, sectores que demandarán profesionales altamente cualificados en los próximos años.

Por su parte, el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la UHU, Rafael Torronteras, ha valorado positivamente esta convocatoria, señalando que permitirá a los estudiantes continuar su formación a través de la amplia oferta de másteres oficiales de la institución y contribuirá a fijar talento en la ciudad.

“Becas al Talento–Ciudad de Huelva” se presenta así como una de las primeras iniciativas de una estrategia más amplia orientada a mejorar la empleabilidad juvenil, reforzar la transferencia de conocimiento y consolidar a Huelva como un entorno atractivo para el desarrollo profesional de las nuevas generaciones.