Carlos Dovao y Manu Cordero ganan el concurso de ‘Balcones Cofrades’

El certamen nacional ‘Balcones Cofrades’ ya tiene ganadores en su sexta edición. El pintor Carlos Dovao, con su obra ‘La Providencia’, y el fotógrafo Manu Cordero, con ‘Camino de San Lorenzo’, se han alzado con los primeros premios en las categorías de pintura y fotografía, respectivamente.

El concurso, organizado por la Hermandad de la Borriquita con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva, vuelve a convertir el centro de la ciudad en una galería al aire libre en plena antesala de la Semana Santa.

En pintura, el segundo y tercer premio han sido para David Morales, con ‘Ángeles Torera’, y Christian Montes, con ‘Madre de Gracias’. En fotografía, el podio lo han completado Francisco José Álvarez, con ‘Entre Tinieblas’, y Jairo Palma, con ‘Contraluz un Jueves Santo’.

Además, el jurado ha concedido dos accésits en pintura a Álvaro Sánchez, por ‘Huelva Despierta’, y Miguel Verdejo, por ‘Sangre’. En fotografía, las menciones honoríficas han recaído en Fran Fernández, con ‘Acólitos’, y Pablo Núñez, con ‘Redención’.

Todas las obras premiadas y seleccionadas pueden contemplarse ya en los balcones de las fachadas laterales del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial, en las calles Arcipreste de Hita y Cardenal Cisneros, donde permanecerán expuestas hasta el próximo 5 de abril.

El jurado ha estado integrado, en la categoría de pintura, por artistas como Jesús García Osorno, Carmelo del Toro y José Manuel López Vidal, mientras que en fotografía han participado José Luis Arizmendi, Elena Sánchez Balonga y Josué Correa. El comisariado ha corrido a cargo de Chema Riquelme.

‘Balcones Cofrades’, que nació durante la pandemia como una iniciativa para mantener viva la actividad cultural en torno a la Semana Santa, se ha consolidado como una cita destacada que atrae a cofrades, visitantes y ciudadanos, reforzando la oferta cultural de Huelva en estas fechas.