Huelva impulsa nuevas Lanzaderas de Empleo para mejorar la inserción laboral de personas desempleadas

El Ayuntamiento de Huelva, en colaboración con la Fundación Santa María la Real, ha puesto en marcha una nueva edición del programa de orientación laboral ‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’, una iniciativa que tiene como objetivo impulsar la inserción laboral de personas en situación de desempleo en la ciudad.

El programa, que se desarrollará entre los meses de enero y junio, incluye tres itinerarios formativos: la Lanzadera de Empleo Activa, la Lanzadera de Empleo Despega y la Lanzadera de Empleo Nómada. En la actualidad participan cerca de 40 personas desempleadas mayores de 23 años, con perfiles formativos diversos —desde ESO y Formación Profesional hasta Bachillerato y estudios universitarios—, y aún quedan plazas disponibles para nuevas incorporaciones.

La teniente de alcaldesa de Servicios Sociales, Familia, Vivienda, Empleo y Desarrollo Económico, Adela de Mora, ha destacado que se trata de grupos heterogéneos “que cuentan con la guía de especialistas para actualizar y enfocar su búsqueda de empleo conforme a las nuevas tendencias del mercado laboral”. Según ha explicado, el programa está dirigido tanto a personas que buscan su primer empleo como a quienes desean reorientar su trayectoria profesional tras años de experiencia en distintos sectores.

Entre los contenidos que se trabajan figuran la actualización de la búsqueda de empleo en entornos digitales, el uso de portales de trabajo, la identificación de puestos emergentes, el contacto con empresas y la preparación de entrevistas. El objetivo, ha señalado De Mora, es “activar personal y profesionalmente a las personas desempleadas, mejorar su empleabilidad, reducir la brecha digital y fomentar competencias transversales y verdes”.

Las lanzaderas se desarrollan en formato semipresencial, en horario de mañana, y están abiertas a personas mayores de 18 años en situación de desempleo. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web hubsempleabilidad.com/inscribete, solicitar información en el correo rramirez@santamarialareal.org o llamar al 621 152 999.

El programa ‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’ está impulsado por la Fundación Santa María la Real y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del Programa estatal de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, además de contar con la financiación del Ayuntamiento de Huelva.