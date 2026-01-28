El Ayuntamiento de Huelva activa el Plan de Emergencia y la alcaldesa pide cautela a la población

El Ayuntamiento de Huelva ha activado el Plan de Emergencia Municipal tras los efectos del temporal que ha azotado la ciudad en las últimas horas. La medida ha sido anunciada a través de un vídeo difundido por el propio Ayuntamiento en sus redes sociales, en el que se hace un llamamiento a la prudencia y a la colaboración ciudadana.

Según ha informado el Consistorio, las intensas rachas de viento y las lluvias han provocado la caída de numerosos árboles, así como distintos desperfectos en la vía pública y en elementos urbanos, lo que ha obligado a movilizar a los servicios municipales para atender incidencias y garantizar la seguridad.

A pesar de la magnitud de los daños materiales, desde el Ayuntamiento se ha confirmado que no se han producido daños humanos, circunstancia que ha sido destacada como el dato más positivo dentro de una situación complicada.

Los servicios de emergencia y mantenimiento continúan trabajando para restablecer la normalidad lo antes posible, mientras se insiste a la población en la necesidad de extremar las precauciones, evitar zonas con arbolado o elementos inestables y seguir las indicaciones oficiales difundidas por los canales institucionales.