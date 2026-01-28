El Hospital Infanta Elena supera las 7.000 operaciones en 2025 y consolida su crecimiento asistencial

El Hospital Infanta Elena ha cerrado el año 2025 con un balance muy positivo de su actividad asistencial, consolidando una línea de crecimiento sostenido durante los dos últimos años que refuerza su capacidad para dar respuesta a las necesidades sanitarias de su población de referencia. El centro, integrado en el Servicio Andaluz de Salud, ha logrado atender a más pacientes que nunca tanto en quirófanos como en consultas externas y pruebas diagnósticas.

En el ámbito quirúrgico, el hospital realizó durante el pasado año más de 7.000 intervenciones, lo que supone 290 operaciones más que en 2024 y un incremento del 4,3%. Este dato cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta el crecimiento acumulado del 18% en solo dos años, lo que se traduce en casi 1.800 personas más operadas desde 2023. Entre las especialidades con mayor aumento destacan Cirugía General y Traumatología, servicios clave para la atención a la población.

La actividad en consultas externas también experimentó un notable incremento, con 164.503 citas atendidas en 2025, lo que representa 7.254 más que el año anterior (+4,6%) y 12.767 más que en 2023, alcanzando un crecimiento total del 8,41%. Este avance ha sido posible gracias a la puesta en marcha de un plan de mejora de agendas y reorganización de servicios, que ha implicado a múltiples unidades del centro y ha requerido un importante esfuerzo de coordinación.

En cuanto a pruebas diagnósticas, el Hospital Infanta Elena realizó más de 133.370 estudios, 6.076 más que en 2024. Destaca especialmente el aumento de las endoscopias digestivas, tanto orales como rectales, que alcanzaron las 5.227 pruebas, con un crecimiento del 56,6% en un solo año. Las pruebas de alta tecnología también reflejan esta evolución, con un incremento del 22% en resonancias magnéticas y del 8,5% en estudios TAC, contribuyendo a una mayor agilización de los diagnósticos.

La directora gerente del centro, Esperanza Quintero, ha subrayado que estos resultados son “una muestra clara de la capacidad del Hospital y del compromiso de sus profesionales”, destacando que detrás de cada cifra “hay personas que reciben la atención que necesitan en el momento adecuado y con la mayor calidad posible”.

La evolución registrada desde 2023 confirma que el Hospital Infanta Elena mantiene un crecimiento constante, combinando eficacia, cercanía y humanización en la atención sanitaria, gracias al trabajo conjunto de médicos, personal de enfermería, profesionales de apoyo y servicios administrativos.