El Consejo Local de la Mujer de Huelva presenta nuevas actividades para el segundo semestre
El Consejo Local de la Mujer ha celebrado su reunión ordinaria coincidiendo con el inicio del curso, con el objetivo de dar a conocer a las asociaciones, entidades y miembros del consejo el programa de actividades y talleres del segundo semestre del año del Área de Igualdad.
El programa está dirigido a toda la población y busca fomentar la corresponsabilidad, así como la prevención de la violencia contra las mujeres. Durante el encuentro, los participantes pudieron trasladar sus necesidades y demandas, permitiendo a las autoridades locales ajustar las políticas a la realidad de los colectivos.
La iniciativa refuerza el compromiso de la ciudad con la defensa de los derechos de las mujeres y la visibilización de los distintos colectivos que trabajan en Huelva, promoviendo la participación activa y la colaboración entre asociaciones y ciudadanía.